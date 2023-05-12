Kütahya’nın Gediz ilçesinde Bilişim Hukuku ve Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açılması için girişimler başlatıldı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk’ün girişimleri ile Gediz Organize Sanayi Bölgesinde proje aşamasında olan Bilişim Hukuku ve Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu için istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol katıldı.

Siber güvenlik ve bilişim hukuku üzerine yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacına dikkat çekilen toplantıda Gediz’de açılabilecek Bilişim Hukuku ve Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunun bu ihtiyacı karşılayacağı öngörüsü vurgulandı. Ayrıca bu okuldan mezun olanların istihdama katkısının olumlu yönde etkisi olacağı görüş birliğine varıldı.

Günümüz internet çağında birçok firmanın dijital ortamda hizmet verdiğini dile getiren Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, “İnternet ortamında riskler ve tehditler düşünüldüğünde böyle bir meslek yüksekokulunun ihtiyaç olduğunu düşüncesindeyiz. Siber güvenliğin sağlanması günümüz ticaret hayatının en önemli konularından biri haline geldi. Siber güvenliği sağlamak adına yetişmiş iş gücü sayısını arttırmak öncelikli hedef olmalı” dedi.

Başkan Öztürk, “Bu düşüncelerle Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde Gediz’e Bilişim Hukuku ve Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu açılması için, Ticaret ve Sanayi Odası olarak, belediyemiz başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile girişim başlattık. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen ve yol gösteren DPÜ Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu girişimlerden güzel sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.