Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel öncülüğünde önemli bir projeye daha imza atıldı. Gediz Belediyesi ve Petrol Mimarlık Şirketi arasında yapılan anlaşmayla, belediyeye ait Pazaryeri Kavşağı’ndaki arsa üzerine yeni bir akaryakıt istasyonu kurulacak.

İmza töreninde konuşan Başkan Akel, "İlçemiz Pazaryeri karşısında bulunan 2 bin 828 metrekarelik belediye arsasına akaryakıt istasyonu yapımı için bir firma ile anlaşma sağladık. Bu istasyon, motorin, benzin, LPG ve elektrikli araç şarj istasyonu hizmetleri sunacak. Ayrıca, içinde market ve kafeterya gibi ek hizmet alanları da bulunacak. Projenin ihale bedeli 24 milyon TL + KDV olarak belirlendi" dedi.

Yaklaşık 120 gün sürmesi planlanan yapım sürecinin, firmanın hızlandırılmış çalışmaları sayesinde 2 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Akel, "Firma, şu anda kazı çalışmalarına başladı ve akaryakıt tanklarını sahaya indirerek şantiye kurma aşamasına geçti. İnşaat sürecinin kazasız tamamlanmasını diliyor ve en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz.İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.