Kütahya’nın Gediz ilçesinde Yatılı Erkek Kur’an Kursu açmak için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Bu çerçevede Ergenekon Mahallesinde bulunan Serdar Camii yanında müftülüğe ait arsaya Yatılı Erkek Kur’an Kursu yapılacak.

Kız kuran kursunun yapılacağı alanda inceleme yapan Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İlçe Müftüsü Sebahattin Turan arsa ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Müftü Hüseyin Demirtaş, “Diyanet açısından Gediz’de çok önemli ve güzel gelişmeler oluyor. Gediz Müftülüğü tarafından projeler tek tek hayata geçiriliyor. Açılışı bekleyen Havva Ana Yatılı Kız Kuran Kursu, müftülük hizmet binasında temel atack seviyeye gelinmesi, erkek yatılı kuran kursunun yerinin belirlenmesi, Serdar Camii’nin altında 400 metrekare alanın gençlik merkezi olarak belirlenmesi ve projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılması bizlere mutluluk ve gurur veriyor. Gediz Müftümüzü ve personelini kutluyorum. Bu projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.