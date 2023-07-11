Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilçede uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretini önlemeye, suça karışan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanabilmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu ilçeye uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şahısların üzerinde yapılan aramada satışa hazır 14 gram metamfetamin ele geçirilirken, polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Şahısların İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.