6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremler sonrası depremzedeler için Gediz’den yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor.

Gedizli vatandaşların destekleriyle toplanan gıda ürünleri Belediye binasında paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.

6 Şubat’tan bu yana vatandaşların desteği ile Gediz Belediyesi koordinesinde 45 yardım tırı deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine ayrıca 65 bin kişilik mobil tarhana aracı, 229 arama kurtarma ekibi, 10 personel, 3 iş makinesi sevk edildi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Depremin yaşandığı ilk günden bu güne kadar toplanan yardım malzemeleri depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Son olarak gıda kolisi yüklü yardım tırımız yola çıktı.Gediz olarak başlattığımız yardım kampanyası devam etmektedir. Vatandaşlarımız yardım malzemelerini Belediyemiz Beyaz Masaya teslim edebilirler. Meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı birlikte sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Büyük depremden etkilenen depremzedelerimiz için yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.