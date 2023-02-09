Kütahya’nın Gediz ilçesinden deprem bölgesine gönderilen mobil tarhana aracı hizmet vermeye başladı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinden deprem bölgesine gönderilen mobil tarhana aracı hizmet vermeye başladı.

Gediz’den Hatay’a gönderilen 3 adet mobil tarhana aracı depremzedelere ve arama kurtarma çalışması yapan vatandaşları sıcak tarhana çorbası dağıtmaya başladı.

5 kişilik ekip tarafından deprem bölgesinde farklı noktalarda tarhana çorbası dağıtan Gedizliler bir nebze de olsa depremzedelerin içini ısıtmaya çalışıyorlar.

Kış günü soğuktan etkilenen depremzede kardeşlerimiz için bölgede Mobil Tarhana Çorbası dağıttıklarını söyleyen ekip üyesi Hasan Yörür, “Hatay’ın girişinde Opet bayi yanında öncelikle Serinyol mahallesi halkı için ve yardıma gelen bütün vatandaşlarımıza tarhana servisine başladık. Gedizli vatandaşlarımız tarafından toplanan tarhanaları 24 saat boyunca sıcak bir şekilde buradaki insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.