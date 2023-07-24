Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaralandı.

Kaza, Gediz-Uşak Karayolu Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.A. (75) kullandığı 43 LS 837 plakalı aracı ile yolun sağında bulunan sanayi sitesine dönmek istediği esnada arkadan gelen ve sürücüsü M.Y. (28) olan 03 VF 857 plakalı araç hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle 43 LS 837 plakalı otomobil refüje çıktı.

Kazada 43 LS 837 plakalı araç sürücüsü H.H.A., aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi H.A. ile diğer araç sürücüsü M.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.