Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde yakınlarındaki orman yangını büyümeden söndürüldü.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde yakınlarındaki orman yangını büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Köpenez Köyü yakınlarında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter, 3 kutu uçak, 2 dozer, 1 ekskavatör ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ayrıca Gediz, Hisarcık ve Simav yangın söndürme ekipleri, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Tahmini 3 hektarlık alanın yandığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.