Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan zeka oyunları kursu büyük ilgi gördü.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan zeka oyunları kursu büyük ilgi gördü.

Gediz İlçesinde 6-15 yaş arası çocukların katıldığı zeka oyunlarına 9 grupta 45 öğrenci katılıyor.

Öğretmen Derya Tülü tarafından verilen kursun Mayıs ayına kadar devam edeceğini belirten Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt “Zeka oyunları kursumuzda öğrencilerimiz Sudoku, kelime oyunu, farkı bul oyunu, amiral battı, üç taş, dokuz taş, tangram, haydi anlat bakalım, kızma birader gibi bireysel ve grup oyunlarına yer verdik.

Öğrencilerimizin algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirme amacındayız” dedi.

Müdür Özyurt, “Zeka gelişimi, yeni yetenekler edindirme, konsantrasyon yükseltme gibi birçok farklı beceri kazandıracak zeka oyunları kursunu haftada 4 saat toplamda 150 saat olarak planladık. Kursumuza kayıtlarımız devam ediyor. Boş vakitlerinin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.