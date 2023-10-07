Kütahya’nın Gediz ilçesinde Amatör Spor Haftası, Amatör Futbol Liglerinin başlaması ve yenilenen İlçe Stadının kullanıma açılması çerçevesinde tören düzenlendi.

Törene Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdür Muhammed Keskin, İlçe Müftü Vekili Osman Avcı, Belediye Meclis üyeleri Dayınlarspor ve Gediz Gençlik Spor U14 takımları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Kickboks Dünya Şampiyonu ve Gençlik Spor Müdürlüğünde Kickboks hocası olarak görev yapan Duygu Doğrayan Ocak, Milli Kickboksçu Aybars Ocak, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kamile Ece Karabulut Kickboks ve taekwondo gösterisi yaptı. Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sevgi Tuncer ise “Aşkın Olayım” şarkısını canlı söyledi ve büyük alkış aldı.

Spor ve müzik gösterisinin ardından mikrofonu eline alan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, stadın yeniden düzenlenmesi için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.

İlk resmi maçımız U14 kategorisinde futbol müsabakası ile başladı

Akçadurak, “Gençlerimizi kahve köşelerinden ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına bu tür yerlerin Gediz’de çoğalması gerektiğine inanıyorum. Gençlerimize hep beraber sahip çıkmamız lazım. Şu anda Gençlik Merkezimiz ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Yılbaşı veya Şubat ayına kadar inşallah onları da gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yeter ki gençler istesin bizden. Biz elimizden gelenin en güzelini gençlere yapmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Gediz’in spor yatırımlarına doymadığını söyleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Gediz spor yatırımlarına doymuyor. Bir tesis daha kullanıma açıldı. 8 milyon liraya mal olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yaptırılan futbol sahası modernizasyon üst kulvar atletizm pisti ve çit yenileme işlemleri tamamlandı. İlk resmi maçımız U14 kategorisinde futbol müsabakası ile başladı. Atletizm alanı, futbol sahası, yürüyüş yolu gibi birçok özelliği sahip futbol sahamız geceleri de saat 24.00’e kadar halkın kullanımına açık. Bin 500 kişinin aktif kullandığı bir tesis. Bunun dışında üniversite öğrencilerimizin çarşıya giderken geçiş güzergahında bulunuyor. Haricinde ilkokul, lise ve ortaokul öğrencilerimizin de aktif kullandığı, altyapıların her gün antrenman yapabileceği bir tesise sahip. Büyüklerimiz Kaymakamımız Hakan Alkan’a, Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kütahya Gençlik ve Spor Müdürlüğüne sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eski Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yeni Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın katkılarıyla gerçekleşti” dedi.

"Biz sporla kalbine dokunmadık kimse kalmasın prensibiyle hareket ediyoruz"

Keskin, “Gediz spor tesislerine doymuyor dedim. Yakın zamanda Gediz Belediyesi ile Spor Toto Loto teşkilatının yapmış olduğu kapalı bir yüzme havuzu, gençlik merkezi ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 62,5 milyon TL ihale ile yapmış olduğu kamp merkezimiz, 215 yataklı, kapalı yüzme havuzlu, spor salonlu, koşu alanlı, bocce ve okçuluk parkur alanları içeren, ip parkurlarının olduğu muhteşem bir tesisimizde Murat Dağı Kayak Merkezinin olduğu bölgede Aralık ayı içerisinde faaliyete geçecek” ifadelerini kullandı.

Keskin, son olarak, “Biz sporla kalbine dokunmadık kimse kalmasın prensibiyle hareket ediyoruz. Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, canla başla 7/24 spora hizmet etmenin derdindeyiz. Dün çok güzel bir ekip ve çok güzel bir sahamız oldu. Gençlerin ve halkın katılımı ile motivasyonu ile güzel bir amatör ligin açılışını yaptık. Herkese spor dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Akçadurak’ın konuşmasının ardından yenilenen İlçe Stadyumunun açılış kurdelesi kesildi. Arkasından Dayınlarspor ile Gediz Gençlikspor U14 takımlarının yapacağı maçın başlama vuruşu Başkan Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz tarafından yapıldı.