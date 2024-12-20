Kütahya’nın Gediz ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası, hizmete açılmak için geri sayıma geçti.

Modern yapısıyla dikkat çeken bina, kısa süre içerisinde ilçede önemli kamu hizmetlerine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, İl Encümen Üyeleri Bayram Akyün ve Bünyamin Özer ile birlikte tamamlanan bina ile ilgili incelemelerde bulundu. Müteahhit Cumali Kara, bina hakkında heyete detaylı bilgi verirken, taşınma süreciyle ilgili gerekli yazışmaların tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü binasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Hakan Alkan, "İlçemiz için önemli bir yatırımı daha tamamlamış bulunuyoruz. Yeni binamız, hem kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına modern bir ortamda cevap verecek. Taşınma işlemleri için gerekli yazışmaların tamamlanmasını bekliyoruz ve en kısa sürede faaliyete geçeceğimizi öngörüyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yapımı tamamlanan ve modern mimarisiyle dikkat çeken bina, Gediz halkına daha iyi kamu hizmetleri sunmayı hedefliyor. Bina kabul sürecinin ardından, hükümet konağı ve emniyet müdürlüğü yeni yerinde faaliyetlerine başlayacak.