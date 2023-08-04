Kütahya’nın Gediz Belediyesi, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencilere malzeme ve ekipman desteğinde bulundu.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde spor okuluna devam eden ve bu sene öğrenci rekoru kırılan yaz spor okullarında öğrenim gören öğrencilere malzeme ve ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Göreve geldikleri günden bu yana tüm Gedizlilere olduğu gibi gençlerin ve çocukların yanında olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İlçemizde çocukları spora yönlendirmek amacıyla ücretsiz olarak açılan Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrencilerimize spor malzemeleri ve ekipman desteğinde bulunduk. Göreve geldiğimiz günden bugüne tüm hemşerilerimizin olduğu gibi gençlerimiz ve çocuklarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza bol eğlenceli ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Spor Okullarındaki sporculara protokol üyeleri tarafından tişört hediye edilirken yüzme kurslarındaki öğrencilere bone dağıtımı yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğünde s törene; Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gediz elediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, antrenörler ve öğrenciler katıldı.