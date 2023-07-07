Kütahya’nın Gediz ilçesinde, ülke genelinde olduğu gibi 3 Temmuz’da başlayan Yaz Kur’an Kursları için açılış töreni düzenlendi.

Ulu Camii’nde düzenlenen törene İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde Kur’an Kursu öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, hadisi şerif, şiir ve ilahilerle törene katılanları adeta mest ettiler.

Yaz Kur’an kurslarını, çocuklara karşı sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında sunulmuş büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Müftü Sebahattin Turan, “Yaz Kur’an kursları, doğru dini bilginin doğru bir yöntemle çocuklarımıza aktarıldığı kıymetli bir imkândır. Bu imkânı iyi değerlendirip yavrularımızın tertemiz gönüllerine Allah sevgisini, Hz Peygamber (S.A.V)’in sevgisini, aile sevgisini ve vatan sevgisini aşılamalıyız" dedi.

Program sonunda müftülük tarafından törene katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.