Kütahya’nın Gediz ilçesinde Yaz Kur’an Kursları başladığı bildirildi.

Yaz Kur’an Kurslarının başlamasının ardından 4-6 yaş Kur’an Kurslarına devam edecek öğrencilere yardımcı görevli gerektiğinden, bu konuda onlar için devlet tarafından herhangi bir para tahsisi yapılmaması nedeniyle aidat, diğer kurslarda yatılı olarak kalacak öğrenciler için masrafları karşılamak amacıyla ücret alınacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,“4-6 Yaş Kuran Kurslarımıza devam edecek öğrencilerimiz için yardımcı görevli gerektiğinden, bu konuda onlar için devletimiz tarafından herhangi bir para tahsisi yapılmaması nedeniyle aidat, diğer kurslarımıza yatılı olarak devam edecek öğrencilerimiz için ise masraflarını karşılamak amacıyla ücret alınacaktır. Bu konuda cuma günleri yardım toplanıyor neden para alınıyor gibi söylemlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Müftülüğümüzün yaptığı hizmetler, yatılı kurslarımız, imar inşa faaliyetleri dikkate alındığında ayda iki cuma toplanan yardımın bu kadar hizmeti hiçbir şekilde karşılayamayacağı ortadadır.

Bu konunun da siz halkımız tarafından bilinmesi son derece önemlidir. Bu ve benzeri konularda sorusu, bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı müftülüğümüze davet ediyoruz. Çocuklarımızı dinimizden ve Kuranımızdan mahrum bırakmayalım. Zira bu telafisi imkânsız bir sorumluluktur. Bu hizmetin devlet eliyle verilmesi de son derece önemli ve hassastır. Zira bu görev yasayla Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmiştir. Değerli halkımızın bilgilerine” ifadelerine yer verildi.