Sonrasında protokol üyeleri ve Kurtuluş İlkokulu öğrencileri ellerinde Türk Bayraklarıyla yaya geçidinden geçerek etkinlik sona erdi.

Etkinlikte protokol üyeleri, öğrenciler ve daire amirleri yaya geçidini kırmızıya boyadı.

“Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla Mustafa Bağdatlı Caddesi Atatürk Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Jandarma Komutanı Jandarna Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Daire Amirleri, Öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gediz’de İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı, trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla etkinlik düzenlendi.

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