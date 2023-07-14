Kütahya’nın Gediz ilçesinde spora ve gençliğe yatırımlar devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve bittiğinde bölgedeki sayılı tesislerden biri olacak olan yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı her geçen gün biraz daha yükseliyor.

İlçede inşaatları devam eden yatırımları sürekli inceleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemelerde yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Akçadurak, “Geleceğimiz olan gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi ve eğitimde başarılı olmaları için yapmış olduğumuz yatırımlara, yenilerini eklemeye devam ediyoruz. İlçemiz genelinde yüzme havuzu bulunmamakta olup, yüzme sporunun gençlerimize kazandırılması için yaz kış hizmet verebilecek, bir yüzme havuzu tesisini ilçemize kazandırıyoruz” dedi.