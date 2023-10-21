Kütahya’nın Gediz ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda S.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı bilgisi edinilmesi üzerine yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 5 adet üzerinde isim yazılı olmayan sentetik ecza bulundu. Şahsın hapları aldığı tespit edilen S.İ. isimli şahsın ikametgahında ve üzerinde yapılan adli aramada 50 adet sentetik ecza ele geçirildi. S.Ç. isimli şahsın üzerinden çıkan haplar ile S.İ. isimli şahsın ikametgahında bulunan hapların aynı görünümde olduğu tespit edildi. S.İ. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.