Kütahya’nın Gediz ilçesinde, polis tarafından üniversiteli kız öğrencilere Kadın Acil Destek (KADES) anlatıldı.

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda kız öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri kadınların günlük hayatta maruz kaldığı şiddet, taciz gibi olaylara karşı en kısa sürede güvenlik güçlerine ulaşıp yardım alabilmelerini sağlayan KADES uygulamasının nasıl ve hangi durumlarda kullanılacağını uygulamalı olarak anlatıldı.

Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede akıllı telefon uygulama mağazalarından indirilen KADES uygulamasına kimlik numarası ile kayıt yapılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen aktivasyon kodu ile uygulamanın aktifleştiği belirtildi.

Polis ekipleri, “Kadına şiddet ve aile içi şiddet mağduru kadınların acil durumlarda 112 çağrı merkezine ulaşmalarının ardından olay yerine en yakın ekibin sevk edileceğini ve olaya müdahale edebileceğini” ifade ettiler.