Kütahya’nın Gediz İlçesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sağlık farkındalığı oluşturmak için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorlar.

Öğrenciler Ramazan ayı başından bu yana açık alanlarda “Her gün 10 Bin Adım” projesi ile park ve yürüyüş alanlarında dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştiriyorlar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gediz Sağlık Hizmetleri Müdürü Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Dr.Öğretim Üyesi Sinan Darcan; “Fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmez. Günümüzde hareketsizliğin en büyük etken olduğu şeker hastalığı, obezite, kolesterol ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları önlenmesi adına fiziksel aktiviteyi yaşamımızın her anına yaymamız gerekiyor” dedi.

Dr. Öğretim Görevlisi Sinan Darcan, “Ramazan ayında metabolizmamız yavaşlıyor. İftarda millet olarak aşırıya kaçıyoruz. Bu durumda hem kilo hem de çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. İftardan sonra yapılacak hafif tempolu yürüyüşler sağlık açısından çok önemli. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sağlık farkındalığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.