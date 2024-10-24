Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Dayınlar Camii İmam Hatibi Turan Çakır’ın rehberliğinde umreye gidecek vatandaşlar için Gediz Gençlik Merkezi’nde bir seminer düzenlendi.

Seminere İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve vaizler katılarak, umre ibadetine hazırlanan 20 kişilik gruba "Umre ibadetinin fazileti ve fıkhi yönden dikkat edilmesi gereken hususlar" hakkında bilgiler verdi. Müftü Sebahattin Turan, konuşmasında, “Umre, manevi arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesidir. İbadet süresince sabır, ihlas ve tevazu içinde olmalıyız. Umreye gidecek kardeşlerimiz, kutsal topraklarda geçirecekleri zamanın kıymetini bilmeli, ibadetlerine dikkat etmeli ve manevi kazanımlarını hayatlarına yansıtmalıdır" dedi.

Seminerde ayrıca, umreye çıkacak kişilerin dikkat etmesi gereken pratik bilgiler, ibadet esnasında yapılacaklar ve seyahat öncesi hazırlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.