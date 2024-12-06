Kütahya’nın Gediz ilçesindekiGençlik Merkezi Kompleksi’nde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları verilmeye başlandı.

Bu kapsamda, ilçedeki öğrenciler, üniversite sınavlarına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları için büyük bir fırsat yakaladı. Başlatılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınav sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerle, öğrenciler özellikle TYT ve AYT gibi üniversite giriş sınavlarına yönelik kapsamlı bir hazırlık sürecine girecek.

Gediz Gençlik Merkezi Kompleksi’nde kurs gören öğrenciler, derslerin yanı sıra rehberlik hizmetlerinden de faydalanarak, sınav kaygılarını azaltmak ve etkili bir şekilde sınav stratejileri geliştirmek için destek alacak.