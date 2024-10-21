Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen TYT ve AYT sınavlarına hazırlık kursları için kayıtlar başladı.

Kurslar, alanında uzman ve tecrübeli öğretmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek. Verilecek eğitimlerle, öğrencilerin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) konularında eksiklerini gidermeleri ve sınavlarda daha başarılı olmaları hedefleniyor. Başvurular, Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi Kompleksi’ndeki danışma biriminde hafta içi mesai saatlerinde kabul ediliyor. Kursa katılmak isteyen öğrencilerin, başvuru sırasında kimlik bilgilerini ve mezuniyet ya da öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu kurslar, gençlerimizin üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlanması için büyük bir fırsat. Alanında uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimiz sınavlara en verimli şekilde hazırlanacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına bu kurslarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz. Gençlerimizin üniversite yolunda başarılı olmalarını ve hayallerine ulaşmalarını görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak. Onların başarıları, ilçemizin gurur kaynağı olacaktır."

Başkan Akel, ayrıca gençlerin sadece akademik başarılarının değil, kişisel gelişimlerinin de önemli olduğunu vurgulayarak, belediyenin gençler için çeşitli sosyal ve kültürel projeler üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.