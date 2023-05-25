Kütahya’nın Gediz ilçesinde AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, 6 İlçenin Mahalle ve Köy Muhtarları ile bir araya geldi.

Kütahya’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı Kütahya’da 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Düzenlenen muhtarlarla buluşma programına, AK Parti Kütahya Milletvekillerinin yanı sıra Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 6 ilçenin AK Parti ilçe başkanları MHP Gediz İlçe Başkanı Necdet Akel ve 6 ilçeden 310 mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları çerçevesinde birlik ve beraberliğin öneminin belirtildiği buluşmada, protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından program sona erdi.