Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından kaza mahalline sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada araç sürücülerinin yanı sıra 43 ABV 108 plakalı araçta yolcu olarak bulunan T.Ç. ile H.Ö. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö.’nin kullandığı 06 EF 2065 plakalı otomobil ile H.H.’nun kullandığı 43 ABV 108 plakalı araç aşırı yağış ve görüş açısının düşmesi nedeniyle çarpıştı.

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