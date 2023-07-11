Kütahya’nın Gediz ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gediz -Kütahya Karayolunun 9. kilometresinde Yayla köyü civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Gediz istikametine gitmekten olan Hüdai Coşgun yönetimindeki 14 KÖ 293 plakalı çekici ve buna bağlı 14 KP 402 plakalı yarı römork Yayla köyü virajlarına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yan yatan ve sürüklenen tomruk yüklü araç yol kenarında bulunan su kanalına girdi. Araçta yüklü olan tomruklar yola saçılırken yine aynı istikametten gelmekte olan 06 COK 293 plakalı Mevlüt Gürbüz’ün kullandığı aracın ön alt takımlarına çarparak maddi hasara neden oldu. Kazada 14 KM 293 plakalı araç sürücüsü yaralandı.

Kazanın haber verilmesinin ardından olay mahalline Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından araç yoldan kaldırılırken yaralı sürücü ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.