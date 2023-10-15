Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza Gediz-Kütahya karayolunda Yunuslar Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 AT 987 plakalı traktörü ile Çavdarhisar istikametine giden İ.Ç. Efendi köprüsü yakınlarına geldiğinde traktörün yakıtı bitti. Traktörünü yolda bırakan İ.Ç., Efendi köprüsünden yakıt alabilmek için traktörün yanından ayrıldı.

Bu sırada B.G.(56)’ün sevk ve idaresindeki 26 FA 485 plakalı tır yol üzerindeki park halinde olan traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarındaki boş araziye yuvarlandı. Kazada traktör ve römorku paramparça oldu. Kazanın ihbar edilmesi ile Sağlık ve Jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör üzerinde yolcu olarak bulunan İ.Ç.’ın eşi Emine Çağlar kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yine traktördü yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Halil Aslan ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü B.G. ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İ.Ç. ve eşi Emine Çağlar ile birlikte inek sattığı Halil Aslan için ineği Aslanapa Çamköy’e götürmek üzere Yunuslar Köyünden yola çıktıkları öğrenildi.