Kütahya’nın Gediz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Tekno Gediz Festivali’ düzenleneceği bildirildi.

Gediz Adnan Menderes Yaşam Parkında 14 Haziran’da gerçekleşecek olan festivale milli eğitime bağlı okul ve kurumlar katılacak.

TeknoGediz Festivalinde robotik kodlama, okul sergileri, halk oyunları ve mehter takımı etkinlikleri ile beraber oyun alanları ile yiyecek içecek stantları da kurulacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, “Cumhuriyetin 100.yılında tüm okulların katılımı ile festivali gerçekleştireceğiz. TeknoGediz Festivali ile yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlayan gençler yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimizin daha güçlü bir altyapı ile gelişmesi için bu tür etkinlikleri fırsat olarak görüyoruz. Okullarımızda yıl boyunca öğrencilerimiz tarafından yapılan çalışmalar, ortaya konulan ürünler veli ve halkımızla buluşturma imkanı elde edeceğiz. Destek adına tüm hemşerilerimizi 14 Haziran’da festivalimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.