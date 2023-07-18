Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Çeltikçi Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A.E., kullandığı 64 FH 320 plakalı aracı ile Çeltikçi Köyü sınırlarında bulunan taş ocağından aldığı yükü Gediz’e getirdiği esnada köy çıkışında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın devrilmesi sonucu sürücü M.A.E yaralandı, kamyonda bulunan yük yol saçıldı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından kaza mahallini sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü M.A.E. ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.