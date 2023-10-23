Kütahya’nın Gediz ilçesinde Milli Mücadele döneminde Yunan ordusu ile şiddetli çarpışmaların yaşandığı Yunuslar Köyü Derbent mevkiindeki mezarlar definecilerin hedefi oldu.

Yunuslar Köyü Muhtarı İsmail Sarı bölgede define arayan kişilerin mezar olan bölgeleri tahrip ettiği belirtti.

Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği Onursal Başkanı Adem Öztürk, “Gediz Muharebesinin başladığı ve çok şiddetli çarpışmaların yaşandığı bölgede birçok mezar alanı tespit edilerek yetkililerden konu ile ilgili yardım talebinde bulunmuştuk. Tespit edilen yerde kaçak kazı yapılmış ve şehitlerimize ait olduğunu tahmin ettiğimiz kemikler mezar yönlerini kıbleye doğru olmasından dolayı şehit mezarı olduğunu düşünüyoruz. Bu alanın araştırılması ve koruma altına alınması için kültür tabiat koruma kuruluna dernek olarak müracaat etmeyi gerekli görüyoruz” dedi.