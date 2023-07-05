Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından organize edilen ilçenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik olarak her yıl gerçekleştirilen Geleneksel Gediz Tarhana Festivalinin 19.’su 23 Temmuz-30 Temmuz tarihleri arasında Adnan Menderes Kültür Parkında düzenlenecek.

Gediz’in kültürel mirasına sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, ilçe turizm merkezlerinin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Tarhana Festivali yine dolu dolu etkinlik takvimine sahip.

23 Temmuz Pazar günü Adnan Menderes Kültür Parkında açılışı yapılacak olan Tarhana Festivalinin ilk gününde sanatçı Burcu Güneş Amfi Tiyatroda sahne alarak Gediz Halkıyla buluşacak.

Merakla beklenen ve kadınların yanında erkelerinde yarışmacı olarak katıldıkları Tarhana Pişirme Yarışması ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet etkinlikleri yine festival haftasında gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yılda sünnet olan çocuklar karagöz, animasyon ve hediyeler ile sevinecek, eğlenecek ve unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

Tarhana Festivali etkinlik takvimine göre 25 Temmuz’da Senforock, 26 Temmuz’da Engincan, 27 Temmuz’da İsmail Özkan, 28 Temmuz’da Doğukan Manço, 29 Temmuz Cumartesi günü ise Murat Kekilli sahne alacak.

Festival süresinde vatandaşlar alışveriş yapabilirken yaz tatili günlerinde gönüllerince eğlenebilecekler.