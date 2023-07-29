Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl 19’ncusu düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde 20 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

Adnan Menderes Yaşam Parkında bulunan yaşam kafede düzenlenen törene sünnet olacak 20 çocukla beraber Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, protokol üyeleri ile çocukların aileleri katıldı.

Gediz Belediyesi tarafından başlatılan kayıt süresince bu yıl 20 çocuk sünnet olmak için müracaat etti. Gediz Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Op. Dr. Canberk Toy tarafından sünnet edilen çocuklar kıyafetlerini giyerek aileleriyle birlikte Yaşam Kafeye geldi.

Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği etkinlikte çocuklara sünnet elbiseleri giydirildi. Palyaçolarla birlikte doyasıya eğlenen sünnet çocuklarına zaman zaman vatandaşlar tarafından para takıldı.

Eğlencenin ardından Kaymakamlık, Belediye ve Emniyet Müdürlüğünün araçları ile konvoy oluşturuldu.

Şehir içinde araçlarla tur atan çocuklar ve ailelerinin konvoyuna vatandaşlar da eşlik etti. Konvoy sonunda sünnet çocuklarına protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “19’ncusu düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivalimizde 20 çocuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun. Kazasız belasız festivalimizi bitirmeyi Rabbim nasip etsin. Sünnet olan çocuklarımıza ve ailelerine ömür boyu mutluluklar diliyorum. Daha nice çocuğumuzu sünnet ettirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin” diye konuştu.

Sünnet olan çocukların aileleri ise böyle bir tören düzenlenmesinden çok mutlu olduklarını söyleyerek Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür ettiler.