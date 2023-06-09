Kütahya’nın Gediz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac ibadetini yerine getirecek olan 70 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Ulu Cami’de düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkan Vekili Mehmet Demirtaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, hacı adayları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hacca gidecek olan vatandaşların Allah’ın konukları olduğunu söyleye Müftü Sebahattin Turan, “Onlar bu sene Allah’ın misafir olma nimetini bahşettiği ve bizler adına dua edecek şanslı kullar. Hac ibadeti imkân işidir ama aynı zamanda nasip işidir. Ne mutlu bize ki kardeşlerimizi hacca uğurluyoruz. Rabbim sağ salim gidip dönmeyi sizlere nasip etsin” dedi.

Müftü Turan konuşmasının ardından dua etti. Sonrasında hacı adayları vatandaşlarla ve yakınları ile vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.