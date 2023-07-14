Kütahya’nın Gediz ilçesinde yaz Kur’an Kursunda eğitim gören kız öğrenciler “Din istismarı ile mücadelede sahih dini bilginin önemi” konulu seminer verildi.

Kurtuluş İlkokulunda devam eden Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Gediz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizi Feyzullah Satılmış tarafından verilen seminerde öğrencilere din istismarının tehlikeleri ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Din istismarının, din sömürüsü yapmak, dine dair kavramlar ve değerler yoluyla insanları aldatarak maddi veya manevi çıkar elde etmek, yani kendi menfaatleri için dini kullanmak olduğuna dikkat çeken Vaiz Satılmış, “Tarih boyunca birçok kişi ve grup, dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanarak çıkar elde etmeyi denemiştir. Bu kişi ve gruplar, kimi zaman ayet ve hadislerin anlamlarını çarpıtmış kimi zaman da onları kendi art niyetlerine alet olacak şekilde yanlış yorumlayarak topluma anlatmıştır. “Dini, milli ve ailevi bağları koparan, birlik ve beraberliğimize kasteden , grup çıkarlarını ön planda tutan her türlü yapı ve kişilere karşı dikkatli olunmalıdır” şeklinde konuştu.