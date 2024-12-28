Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Ücretsiz olarak sunulan hizmetler, ilçe halkının sağlığını desteklemeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor. Merkezde, uzman Çocuk Gelişimci, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologlar, çeşitli alanlarda ücretsiz danışmanlık ve destek sağlıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görev yapan Çocuk Gelişimci, çocukların gelişimlerini beş farklı açıdan değerlendiriyor, yaşıtlarıyla uyumlu olmalarını sağlamak için takip ve destek çalışmaları yapıyor. Ayrıca, yeme sorunları, tuvalet alışkanlığı, kardeş kıskançlığı, davranış problemleri, konuşma bozuklukları gibi birçok konuda çocuk odaklı aile danışmanlığı sunuluyor. Merkezdeki Diyetisyen, her yaş ve gruba özel beslenme programları hazırlıyor. Obezite, kronik hastalıklar, gebelik, çocukluk ve yaşlılık dönemine özel ihtiyaçlara göre vücut analizi yapılarak bireysel diyet planları oluşturuluyor. Fizyoterapist, özellikle obezite ve buna bağlı hastalıkları önlemeyi hedefleyerek hareketli bir yaşam tarzını teşvik ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara bireysel egzersiz programları öneriliyor. Psikolog, bireysel ve aile terapileri, ergen danışmanlığı, sınav kaygısı, akran ilişkileri gibi konularda hizmet sunuyor. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklar için bilişsel davranışçı terapilerle destek sağlanıyor. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Orçun Erdoğan, Sağlıklı Hayat Merkezi’ne olan yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm vatandaşları merkezin ücretsiz hizmetlerinden yararlanmaya davet etti. Erdoğan, “Sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz. Kapımız herkese açık” dedi.

Vatandaşlar, Gediz Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurarak bu kapsamlı ve ücretsiz hizmetlerden faydalanabiliyor.