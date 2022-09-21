Kütahya’nın Gediz ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yanıp demir yığınına döndü.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yanıp demir yığınına döndü.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi’nde M.A. isimli vatandaş 43 LN 349 plakalı aracını evinin önüne park etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle döndü. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil servise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç yangını söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, aracın fren hidroliğinin patladığı ve park edildiği yerden kendiliğinden hareket ettiği ve kaldırıma çarparak durduğu öğrenildi.

Araç yangını vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.