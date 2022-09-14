Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan otobüs duraklarında, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan otobüs duraklarında, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak özenle yapılan çalışmalarda ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak yapılmakta. Daha temiz bir Gediz için Belediye olarak düzenli şekilde temizlik ve hijyen çalışmalarımız devam edecek” dedi.