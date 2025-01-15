Kütahya’nın Gediz ilçesi, bu yıldan itibaren ÖSYM sınavlarına ev sahipliği yapacak. İlçede sınavların gerçekleştirilmesi adına hazırlık ve planlama çalışmaları kapsamında önemli bir toplantı düzenlendi.

Bu kapsamda, Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Simav ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alaattin Kaçal, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’u makamında ziyaret etti. Görüşmede, ÖSYM sınavlarının Gediz’de düzenlenmesi için yapılan hazırlıklar, planlamalar ve iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca bilgi alışverişi gerçekleştirilerek süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Gediz’in sınav merkezi olarak belirlenmesinde Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammed Sait Gökalp’in yoğun çabaları büyük rol oynadı. İlçede bu yıl ilk kez yapılacak olan ÖSYM sınavlarının, öğrenciler ve sınav katılımcıları için büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.