Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Organ Bağışı Haftası çerçevesinde organ bağışının önemi vurgulandı.

Organ Bağışı Haftası kapsamında, organ yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen hasta sayısının hızla artmasıyla organ bağışının teşviki için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Organ bağışı bilincini artırmak ve kamuoyunda bu konuda bilgi eksikliğini gidermek amacıyla etkinlikler, Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Etkinliklerin bir parçası olarak Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Merve Uluyurt, Gediz Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlileri ve öğrencilere bilgilendirici bir eğitim verdi. Eğitimde organ bağışının yasal ve toplumsal önemi ile bağış süreci hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca hafta boyunca Gediz İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilçe genelinde açtığı stantlarda vatandaşlara broşürler dağıtarak organ bağışının önemini anlatan bilgilendirici materyaller sundu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Orçun Erdoğan, etkinlik alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla organ bağışının önemine dair sohbetlerde bulundu.

Gediz Belediyesi’nin desteğiyle belediye binası başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarına organ bağışı hakkında farkındalık oluşturacak afişler asıldı. Gediz halkı, bu etkinlikler aracılığıyla organ bağışının ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlenirken, sağlığıyla bağış yapabilecek bireylerin sayısının artırılması hedefleniyor.