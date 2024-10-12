Kütahya’nın Gediz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okudum Tavsiye Ediyorum" projesi kapsamında, Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önemli bir etkinlik düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’un katılımıyla gerçekleşen programda, öğrencilerle kitaplar üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Müdür Bahadur, Gedizli yazar Suavi Sayın’ın “Ya Gediz Nehri Olmasaydı”, Portekizli Nobel ödüllü yazar José Saramago’nun “Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş” ve Cengiz Erşahin’in “Zorluklara Karşı Kendini Ateşle” adlı kitaplarını tanıtarak öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere bu eserleri okumalarını tavsiye eden Bahadur, kitap okumanın öğrencilerin düşünce dünyasını genişleteceğini ve onları gelecekteki zorluklara hazırlayacağını belirtti. Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Kandemir, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kitaplar, bir insanın hayatını şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. Özellikle genç yaşlarda okunan eserler, bireyin zihinsel ve duygusal gelişimine büyük katkı sağlar. Bugün tanıttığımız kitaplar, hem yerel tarihimize ışık tutmakta hem de evrensel konulara temas etmektedir. Öğrencilerimizin bu eserlerden ilham alarak, kendilerini daha iyi tanımalarını ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerini diliyorum" dedi.

Program sonunda, okul idaresi ve öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur’a katkılarından dolayı teşekkür etti.