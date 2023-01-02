TÜGVA ve TÜİD’ten İstanbul gezisi

TÜGVA ve TÜİD’ten İstanbul gezisi

Trafik güvenliği seminerinde, trafik kuralları, trafik kazalarıyla ilgili istatistikler, hız kuralları, emniyet kemerinin önemi, kaska kullanmanın önemi gibi konuların yanı sıra ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmanın sonuçları konusunda öğretmenlere bilgi verildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından verilen eğitimde slayt eşliğinde öğretmenler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Gediz’de görev yapan öğretmenlere yönelik Belediye Kültür Salonunda trafik güvenliği eğitimi verildi.

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