Kütahya’nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan okul servisi geriliminin ardından Muhipler ve Umurbey Mahallelerinde ikamet eden öğrenciler için Gediz Belediyesi tarafından okulların giriş çıkış saatlerine göre halk dolmuş ayarlaması yapılmıştı.

Bu çerçevede okullar bölgesine diğer mahallelere nispeten daha uzak kalan Ergenekon Mahallesi, Kızıltepe Mahallesinde de halk dolmuşları öğrenciler için çalışmaya başladı.

Bu çerçevede Gediz Belediye Başkanlığı konuyla ilgili olarak sosyal medyadan bir duyuru yaptı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi, “Değerli öğrencilerimiz, Ulaşım sorunu çözüldü. Saat 08.10’dan itibaren şehir içi tüm dolmuş duraklarından okullar bölgesine, 15.50-16.50 saatlerinde okullar bölgesinden şehir içi tüm dolmuş duraklarına araç seferleri başlamıştır. Umurbey ve Muhipler Mahallesi bölgesinde uygulanan hizmet şimdi tüm şehir içerisinde uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Dolmuşlarla öğrenciler Atatürk Ortaokulu, Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gediz Kız ve Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesine ulaşım sağlayabilecekler.

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren Ergenekon ve Kızıltepe Mahallesinde ikamet eden velilerden Cennet Taşkın, “Umurbey ve Muhipler Mahallesinde hayata geçirilen uygulama bizim mahallemizde de başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bir başka veli Ali Demiray ise, “Halk dolmuşlarının öğrencilere göre ayarlanması ile çocuklarını okul servisine veremeyen dar gelirli aileler açısından son derece önemliydi. Mahallemizde de uygulama başladı. Çok memnun olduk.Bu konuda vatandaşın talebini duyarlı karşılayan Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a, ayrıca servis sorunlarını dile getiren MHP İlçe Başkanı Necdet Akel’e, İYİ Parti İlçe Başkanı Alper İrikara’ya ve Gediz Minibüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Akça’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandılar.