Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Adnan Menderes Yaşam Parkı-Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen eğitime, trafik kuralları ve yaya hareketliliği konularında teorik eğitim ve uygulama yapıldı.

Polis ekipleri tarafından eğitimlerde, trafiğin tanımı, trafik işaretlerinin anlamları, karayolu üzerinde yayaların hareketleri, yaya geçitlerinde öğrencilerin nasıl hareket edeceği, emniyet kemeri ve kask kullanımları, okul servis araçlarında öğrencilerin nasıl hareket edecekleri, trafikte saygılı davranmanın önemi ve emniyet kemerinin doğru kullanımı konularında eğitim verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirme broşürleri ve trafik kartlarıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı.