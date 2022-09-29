Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kurtuluş İlkokulu ve Dayınlar İlkokulu öğrencileri, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kurtuluş İlkokulu ve Dayınlar İlkokulu öğrencileri, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası nedeniyle Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde İtfaiye personeline ziyarette bulunan öğrenciler, itfaiye ve itfaiyecilik hakkında personelden bilgi alırken, ardından itfaiye binasını gezdiler. Ayrıca müdahale araçları ile yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılan malzemeler de öğrencilere tanıtıldı. Hem eğitim hem de ziyaret amacı taşıyan etkinlikte öğrenciler, itfaiyeyi ve itfaiyeciliği yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyarette öğrencilere, yangının oluşumu, sebepleri ve zararları, yangın esnasında doğru hareket tarzı ile yangın tedbirleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Öğrenciler ziyaret sonunda verdikleri bilgiler nedeni ile Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Yüksel ve itfaiye personeline teşekkür etti.