Kütahya’nın Gediz ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Fen Lisesi öğrencileri tarafından yapılan koreografi büyük ilgi gördü.

350 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Cumhuriyetin100.yıl logosu ve Ay yıldız figürü sergilendi. Öğrencilerin okuduğu Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı ise büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet’in 100. yılında ülke genelinde olduğu gibi Gediz’de de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde Fen Lisesi öğrencilerinin, müzik öğretmeni İlke Somalı Mercimek, Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Nas ve İngilizce Öğretmeni Ümmü Gülsüm Kara danışmanlığında hazırlamış olduğu koreografi çalışması adeta görsel bir şölen oluşturdu. Okul bahçesinde toplanan 350 öğrenci 100.yıl ve ay yıldız koreografisi yaptı. Öğrenciler hep bir ağızdan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ve İstiklal Marşını okudu.

Cumhuriyetimizin 100.yılına güzel bir anı bırakmak istediklerini ifade eden Okul Müdürü Ali Demiray, “Cumhuriyetin 100’ü, Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Ne mutlu bize ki sağlam temeller üzerine kurulan Cumhuriyetimizin 100.yılını gördük. Aynı hırsla, azimle bizler bu emanete 7’den 70’e yılmadan sahip çıkmaya devam edeceğiz. Doğum günün kutlu olsun Cumhuriyet. Daha nice 100.yıllara” dedi.