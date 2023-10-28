Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyetin 100.yılında Akdağ’ın zirvesine çıkarak 100.yıl anısına Türk bayrağı astılar.
Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi öğrencileri; Okul Müdür Yardımcısı Akif Dündar, Beden eğitimi öğretmeni Ayhan Keskin, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Birgül Durmaz eşliğinde Akdağ’ın zirvesine çıktılar.
Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Akdağ’ın zirvesine yürüyüş etkinliği gerçekleştiren öğrenciler, doğayla iç içe; bağımsızlığın, Cumhuriyetin, özgürlüğün farkındalığı ile yürüdüler.
Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 100 yıldır emanet ettiği Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacaklarını belirterek zirvede coşkuyla bayraklar açıp, İstiklâl Marşı okudular. Zirveye 100.yıl anısına Türk bayrağı astılar.