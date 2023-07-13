Kütahya’nın Gediz ilçesinde üzüm çeşitlerinin korunması amacıyla önlem alma çalışmalarına başlandı.

1970’li yıllarda Gediz üretimi ve yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşitlerinin yok olmaması için yapılan çalışmalar neticesinde 15 çeşit üzüm fidesini dikimi yapılarak yerel çeşitler koruma altına alındı.

Gediz Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Gediz Tarım İlçe Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde Gediz Meslek Yüksekokulu bahçesine 350 adet üzüm fidanı dikildi.

Yapılan proje ile yöreye ait üzüm çeşitlerinin yeniden hayat bulmasını istediklerini ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Yöremizde yeni üzüm çeşitlerine karşı olan talep ve ilgiyi karşılamak, sürekliliği sağlamak, ekiliş alanlarını ve üretim miktarını artırmak ve üreticilerimize ekonomik anlamda kazanç sağlayabilmesi için yeni çeşitlerin tanıtımını hedefliyoruz” dedi.

Akçadurak, “Kampüs içerisinde 4 dekar alana dikimi yapılan Çilli, Beyaz Razakı, Dimrit, Beylerce, Nedirbol, Beyaz Fesleğen, Büzgülü, Beyaz Çavuş, Köy Yeri, Paşalar, Spil Karası, Ece, Efem, Beyra ve Manisa Pembesi çeşitleri ile tesis edilecek bağ sayesinde bazı yerel çeşitlerin muhafaza altına alınması sağlayacağız” şeklinde konuştu.