Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ailelerin eğitimlerle desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” ile köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ailelerin eğitimlerle desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen “Aile Okulu Projesi” ile köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

Muhtarlara “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme gibi konularla birlikte, trafik öğreniyorum ve çevre ve iklim değişikliği hakkında 10 saatlik eğitim verildi.

Gediz Mehmetçik Ortaokulu Konferans salonunda gerçekleşen “Aile Okulu” eğitimlerine köy ve mahalle muhtarları ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Kaya katıldı.

Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personeli sınıf öğretmeni Derya Tülü ve Fen Bilimleri Öğretmeni Bilal Gökalp tarafından verilen eğitimde sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, çevre ve iklim değişikliği farkındalığı, trafik öğreniyorum ve ilk yardım konuları muhtarlara anlatıldı.

"Aile Okulu" projesi ile Gediz’de çok sayıda veliye ulaşıldığını ifade eden Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, “ Projemiz her geçen gün genişleyerek devam ediyor. Ülke genelinde devam eden bu projeye muhtarlarımızda katıldı. Projemizin bu bölümünde okullarımızın önemli bir ortağı olan köy ve mahalle muhtarlarımızın da bu eğitimden faydalanması için planlama yapıldı. Okullarımızın daha sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturulması adına hepimizin olduğu gibi muhtarlarımızın da önemli bir sorumluluğu bulunuyor. Yapılacak işbirliği ile eğitim daha ileriye taşınabilir. Aile okulu ile birlikte önce öğretmenlerimiz sonra velilerimiz ve son olarak muhtarlarımızla iyi bir eğitim programı gerçekleştirdik. Projenin daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışıyoruz” dedi.