Kütahya’nın Gediz ilçesinde emekliye ayrılan din görevlileri için ilçe Müftülüğü tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçede bulunan camilerde görev yapan ve emekliye ayrılan din görevlileri için 15 Temmuz Kursu’nda iftar programı yapıldı.

İftar programına emekli birçok din görevlisinin yanında İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve Müftülük personeli katıldı.

İftarda bir konuşma yapan Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, “Müftülüğümüze yıllarca hizmet etmiş ve emekliye ayrılmış din görevlilerimiz için iftar yemeği düzenledik. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin zirveye çıktığı bir ay. Davetimize katılan din görevlilerimize ve bu iftarın yapılmasına vesile olan görevlilerimize teşekkür ederim” dedi.