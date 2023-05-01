Kütahya’nın Gediz ilçesinde kitap okuyan öğrenciler gezilerle ödüllendirilmeye devam ediyor.

Mustafa Necip Alâyeli Anadolu Lisesi (MNA) öğrencileri “Çok Okuyan Çok Gezer” projesi çerçevesinde en çok okuyan 40 öğrencisini Çanakkale gezisi ile ödüllendirdi.

“Çok Okuyan Çok Gezer” projesi ile en fazla kitap okuyan öğrenciler yapılan sınav ile belirlendi. Sınav sonucunda ilk 40 kişilik dereceye girenler Çanakkale, Bergama ve Ayvalık gezisine gitmeye hak kazandı.

MNA öğrencileri ilk olarak Bergama ilçesini ziyaret ederek antik kenti gezdiler. Sonrasında Ayvalık ilçesinde gezen öğrenciler ilçenin meşhur Ayvalık Tostunu deneyimlediler. Öğrenciler son olarak Çanakkale’ye geçerek şehitlik anıtı başta olmak üzere birçok tarihi mekanı ve müzeleri ziyaret ederek gezinin keyfini çıkardılar.

“Çok Okuyan Çok Gezer” projesinin öğrenciler adına çok fazla kazanım olduğunu ifade eden Okul Müdürü Zekeriya Uysal, “Bu projemiz ile öğrencilerimizi kitap okumaya yönlendirdik. Yoğun bir şekilde ilgi oldu. Yapılan sınav ile öğrencilerimiz arasından başarılı olan 40 kişi Mustafa Necip Alâyeli Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından ödüllendirildi. Okumayjı teşvik etmek amacıyla öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Geziye 41 öğrenci 5 öğretmen katıldı.