Kütahya’nın Gediz ilçesinde Müftü Halil Kemal Efendi Kur’an Kursu’nda eğitim-öğretim gören 4-6 yaş grubu öğrencileri, Kur’an-ı Kerim’e geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Müftü Halil Kemal Efendi Kur’an Kursu’nda düzenlenen programla Müftü Sebahattin Turan, Kur’an-ı Kerim’e geçmeyi kutlayan miniklerin sevincine ortak oldu. Düzenlenen programa Müftü Sebahattin Turan’ın yanı sıra kurs öğreticileri ve veliler de katıldı.

Düzenlenen merasimde öğrenciler Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuyarak ailelerine büyük gurur yaşatırken, Müftü Turan emeği ecen hocaları ve aileleri tebrik etti.

4-6 yaş gurubunun büyük bir emekle Kur’an-ı Kerim okumaya başladıklarını belirten Müftü Turan, “Yavrularımızın yetişmesinde emeği geçen başta aileleri olmak üzere hocalarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim yavrularımızı Kur’an’ın yolunda ailelerine ve milletimize hayırlı bir evlat olmalarını nasip etsin" dedi.

Program öğrencilere belge ve hediyelerin verilmesi ile sona erdi.